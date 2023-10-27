В РПЦ объяснили критику Хеллоуина борьбой с пропагандой культа смерти

Хеллоуину не место в публичном пространстве. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил негативное отношение к празднику зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.