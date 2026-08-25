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В Москве пройдет фестиваль «Киберзарница»

В Москве пройдет фестиваль «Киберзарница»

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. предоставлено Пресс-службой5 сентября на Площади промышленности на ВДНХ москвичей и гостей столицы ждет масштабный фестиваль «Киберзарница» — здесь под одной крышей встретятся киберспорт, современные технологии и активный отдых.

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