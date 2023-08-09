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«Динамо» сегодня объявит о подписании контракта с О’Деллом («Матч ТВ»)

Ранее стало известно, что защитник Бреннан Менелл получил спортивное гражданство РФ и больше не будет считаться легионером в КХЛ.

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