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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо в шаге от договоренности с "Реалом". Он сообщит "Байеру" о желании возглавить мадридцев в ближайшие дни (Маттео Моретто)

Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, 43-летний специалист находится в шаге от того, чтобы достигнуть полной договоренности с мадридским клубом.

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