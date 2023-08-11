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Расписание финалов II Игр стран СНГ: 12 августа разыграют медали в баскетболе 3x3, плавании, боксе, самбо, карате и пятиборье

II Игры стран СНГ Беларусь 12 августа Расписание финалов Современное пятиборье Девушки, эстафета Фехтование, бонус-раунд 11:15 Плавание 12:30 Лазер-ран 14:00 Юноши, эстафета Плавание 10:30  Фехтование, бонус-раунд 13:30 Лазер-ран 14:40 Баскетбол 3x3 Женщины 14:30 Мужчины 15:00 Бокс Юноши, все весовые категории Начало финалов – 16:00 Карате Мужчины: до 60, 67 и 75 кг Женщины: ката, до 50 и 55 кг  Начало финалов – 16.

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