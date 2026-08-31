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Нижегородская правда

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Новак поручил принимать меры для недопущения дефицита топлива в стране

Новак поручил принимать меры для недопущения дефицита топлива в стране

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов призвал власти и представителей нефтяных компаний активно выявлять и оперативно устранять возможные риски, чтобы избежать дефицита топлива в стране.

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