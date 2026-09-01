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Царьград

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Овербукинг грозит убытками: кто лоббирует легальный обман авиакомпаний

Овербукинг грозит убытками: кто лоббирует легальный обман авиакомпаний

В России готовят законопроект о продаже лишних билетов, но туроператоры предупреждают о серьёзных убытках для отрасли.

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