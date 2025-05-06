Отец Гладышева: «Не стоит сейчас в «Зенит» даже близко переходить. Не настолько еще проявил себя. Хотя бы показать сезон-два»

22-летний Гладышев забил 10 голов и сделал 5 передач в 25 матчах текущего сезона Мир РПЛ. – Со многими российскими молодыми футболистами, когда они начинают себя проявлять, происходит так, что у «Зенита» появляется к ним интерес.