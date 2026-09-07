39 миллиардов в дело: на что Рязанская область потратила гигантскую господдержку

РЯЗАНЬ, 7 сентября, ФедералПресс. Губернатор Рязанской области Павел Малков подвел итоги работы по поддержке регионального бизнеса, отметив, что за последние несколько лет предпринимателям было выделено более 39 миллиардов рублей государственной поддержки.