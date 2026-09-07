39 миллиардов в дело: на что Рязанская область потратила гигантскую господдержку

РЯЗАНЬ, 7 сентября, ФедералПресс. Губернатор Рязанской области Павел Малков подвел итоги работы по поддержке регионального бизнеса, отметив, что за последние несколько лет предпринимателям было выделено более 39 миллиардов рублей государственной поддержки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым