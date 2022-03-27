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Минобороны Азербайджана призвало Россию не употреблять выражение "Нагорный Карабах"

Минобороны Азербайджана призвало Россию не употреблять выражение "Нагорный Карабах"

Минобороны Азербайджана попросило Россию не использовать выражение "Нагорный Карабах". "На территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах", - говорится в публикации на сайте военного ведомства.

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