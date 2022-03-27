Минобороны Азербайджана призвало Россию не употреблять выражение "Нагорный Карабах"

Минобороны Азербайджана попросило Россию не использовать выражение "Нагорный Карабах". "На территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах", - говорится в публикации на сайте военного ведомства.
Минобороны Азербайджана попросило Россию не использовать выражение "Нагорный Карабах". "На территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах", - говорится в публикации на сайте военного ведомства.
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