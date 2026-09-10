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Газета.ру

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МО: строительство военной базы США обойдется бюджету Польши минимум в $3,25 млрд

МО: строительство военной базы США обойдется бюджету Польши минимум в $3,25 млрд

Строительство американской военной базы обойдется бюджету Польши минимум в $3,25 млрд. Об этом заявил заместитель министр национальной обороны республики Павел Бейда в эфире радиостанции RMF FM.

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