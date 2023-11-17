Аналитики Bitwise: Запуск ETF в США больше повлияет на биткоин, чем на эфир

Одобрение ETF на криптовалюту в США и их возможное влияние на биткоин и эфир. Эксперты из индексного фонда Bitwise выражают мнение о том, что одобрение криптовалютных ETF в США окажет наибольшее влияние на стоимость биткоина, учитывая, что курс эфира в значительной степени обусловлен его функциональностью как криптоактива.