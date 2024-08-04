Непростые моменты: восточный гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2024 года Алёна ЮрьеваНа этой неделе ожидаются значительные изменения, которые могут оказать влияние на каждого из двенадцати восточных знаков.
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