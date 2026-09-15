Завтра похолодание до +9 градусов

Завтра ночью похолодает до +9 градусов, а днём максимум +19. Будет ли утро прохладным или тёплым вечером? Узнай подробности!Сегодня 15 сентября температура воздуха держится на отметке +18 градусов.
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