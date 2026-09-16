В ГД призвали обеспечить доступность вакцин от гриппа для детей

Необходимо обеспечить доступность вакцин от гриппа для детей, в особенности в период подготовки к росту сезонной заболеваемости, заявил зампред Комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).
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