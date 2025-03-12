В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья

Новости внутренней и внешней политики в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что возможность налогового вычета за аренду жилья стоит рассматривать только для определенных групп населения, передает Агентство городских новостей «Москва».