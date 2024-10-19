"Я пошла к участковому, а он только руками развел": На юго-востоке Москвы мигранты начали селиться даже в вентиляционных шахтах

Avia.pro - СМИ "Мигранты обживают вентиляционные шахты: жители Москвы в панике!" На юго-востоке Москвы, в районе Новоостаповской улицы, разразился неожиданный скандал.
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