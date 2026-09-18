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МОСИНФОРМ

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Движение в Малом Саввинском переулке будет ограничено с 24 сентября до 9 марта

Движение в Малом Саввинском переулке будет ограничено с 24 сентября до 9 марта

Движение транспорта в Малом Саввинском переулке в столичном районе Хамовники будет ограничено с 24 сентября 2026 года до 9 марта 2027 года.

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