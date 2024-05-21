Трепова извинилась перед вдовой Татарского, но приговор оставили в силе

Апелляционный военный суд утвердил 27-летний приговор Треповой по делу о теракте Военный суд оставил в силе приговор Дарье Треповой по делу о теракте, хотя прокурор запрашивал увеличение срока лишения свободы до 28 лет.
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