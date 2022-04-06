Панарин сделал 2 передачи, став 3-й звездой матча с «Нью-Джерси»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:1) и был признан третьей звездой.

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