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Достижения России-2024

Достижения России-2024

Почитал я коллегу Антонова и подумал, что он прав – слишком мало мы пишем о достижениях России. Как малейший прокол, так вонь до небес, а как несомненный успех – так тишина.

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Комментарии
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Астон Мартин
То оружие  , что истощают - убивает , а те , кого истощают еще наделают и еще более современнее ...🥸
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7 час.
Daddy Bo
Достаточно вспомнить о фантастическом превращении &quot;свободно падающих авиабомб&quot; в &quot;корректируемые, планируемые, высокой точности&quot; - с использованием собственного же изобретения, в своё время украденного американскими конкурентами и объявленного им в традиционном духе &quot;собственным&quot;, которое Российская армия не стала в то время заказывать промышленности за отсутствием тогда применения. А вот тут - очень хорошо пошло...
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7 час.

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