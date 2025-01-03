Достижения России-2024

То оружие , что истощают - убивает , а те , кого истощают еще наделают и еще более современнее ...🥸

Daddy Bo

Достаточно вспомнить о фантастическом превращении "свободно падающих авиабомб" в "корректируемые, планируемые, высокой точности" - с использованием собственного же изобретения, в своё время украденного американскими конкурентами и объявленного им в традиционном духе "собственным", которое Российская армия не стала в то время заказывать промышленности за отсутствием тогда применения. А вот тут - очень хорошо пошло...