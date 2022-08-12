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«Миранчук сможет показать свои навыки в завершении атаки в схеме Юрича в «Торино». Итальянский журналист о хавбеке

Итальянский журналист Goal высказался о переходе хавбека Алексея Миранчука из «Аталанты» в аренду в «Торино».

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