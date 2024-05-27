Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве встревожены: Все больше херсонцев берут в руки оружие против Украины

В Киеве встревожены: Все больше херсонцев берут в руки оружие против Украины

В Херсонской области [ранее входила в состав Украины, по итогам референдума вошла в РФ] увеличивается число противников Киева.

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Комментарии
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Александр Рус
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15 час.
Александр Лагуткин
Немного вашей власти осталось. И работать в будущем там будут уже другие люди, которые взорвут ваши памятники бандере и шухевичу, - палачам, убийцам и садистам. И ветеранов не будут избивать за георгиевскую ленточку.
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9 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;она уже с чистой совестью побежала работать на оккупационную администрацию», – говорит Батурин.&quot;                                                                      А оккупационная администрация что, военных обслуживает? Эти люди взвалили на себя тяжёлую ношу - быть организаторами жизни и обеспечения местного ( как правило - пенсионных лет) населения. Организовать работу по оказанию медпомощи, обучению детей, уборке бытовых отходов и чистоте населённых пунктов, энерго, водо и газообеспечением, раздачей дров, угля, гуманитарной помощи...  Работа местного транспорта, службы похорон... Да, с военным командованием нужно сотрудничать - согласовывать мероприятия, поставку топлива для транспорта... Это не военным нужно, а людям, оставшимся проживать на той территории. Самое простое - тупо развешивать ярлыки, ибо для этого Батурина - чем хуже населению - тем больше повода заявить, что о людях совсем никто не беспокоится. А то, что жителям без такой помощи - хоть в гроб ложиться - глубоко плевать. Но ведь кто-то должен возглавлять такую работу - заботу о людях на данной территории...
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3 час.

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