В Киеве встревожены: Все больше херсонцев берут в руки оружие против Украины

Немного вашей власти осталось. И работать в будущем там будут уже другие люди, которые взорвут ваши памятники бандере и шухевичу, - палачам, убийцам и садистам. И ветеранов не будут избивать за георгиевскую ленточку.

ВМ

Владимир Минаков

"она уже с чистой совестью побежала работать на оккупационную администрацию», – говорит Батурин." А оккупационная администрация что, военных обслуживает? Эти люди взвалили на себя тяжёлую ношу - быть организаторами жизни и обеспечения местного ( как правило - пенсионных лет) населения. Организовать работу по оказанию медпомощи, обучению детей, уборке бытовых отходов и чистоте населённых пунктов, энерго, водо и газообеспечением, раздачей дров, угля, гуманитарной помощи... Работа местного транспорта, службы похорон... Да, с военным командованием нужно сотрудничать - согласовывать мероприятия, поставку топлива для транспорта... Это не военным нужно, а людям, оставшимся проживать на той территории. Самое простое - тупо развешивать ярлыки, ибо для этого Батурина - чем хуже населению - тем больше повода заявить, что о людях совсем никто не беспокоится. А то, что жителям без такой помощи - хоть в гроб ложиться - глубоко плевать. Но ведь кто-то должен возглавлять такую работу - заботу о людях на данной территории...