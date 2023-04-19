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«МЮ» хочет выкупить Забитцера, «Бавария» потребует за хавбека около 25 млн фунтов

«МЮ» хочет выкупить Забитцера, «Бавария» потребует за хавбека около 25 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Марселя Забитцера, права на которого принадлежат «Баварии». По окончании сезона мюнхенцы потребуют за 29-летнего хавбека сборной Австрии около 25 млн фунтов, сообщает Caught Offside.

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