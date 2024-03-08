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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Valve встала на сторону куратора, отслеживающего игры с повесткой от Sweet Baby Inc В ...

Valve встала на сторону куратора, отслеживающего игры с повесткой от Sweet Baby Inc В ...

Valve встала на сторону куратора, отслеживающего игры с повесткой от Sweet Baby IncВ последние дни развернулась настоящая война между компанией Sweet Baby Inc, которая занимается внедрением в игры повестки и инклюзивности, и куратора в Steam, который помечает эти игры как нежелательные.

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