Valve встала на сторону куратора, отслеживающего игры с повесткой от Sweet Baby Inc В ...

Valve встала на сторону куратора, отслеживающего игры с повесткой от Sweet Baby IncВ последние дни развернулась настоящая война между компанией Sweet Baby Inc, которая занимается внедрением в игры повестки и инклюзивности, и куратора в Steam, который помечает эти игры как нежелательные.
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