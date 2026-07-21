Почти 9 тысяч человек прошли обучение в «Школе родственного ухода» в Подмосковье

В Подмосковье реализуют проект «Школа родственного ухода», который помогает жителям бесплатно освоить навыки помощи пожилым людям, инвалидам и участникам специальной военной операции, нуждающимися в постоянной помощи.
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