В районе Клещеевки десантники «Ланцетами» уничтожили два танка и САУ

Российские десантники ежедневно уничтожают технику украинских боевиков на Артемовском направлении. Так, в районе Клещеевки расчеты разведывательных беспилотников нашли два танка и замаскированное самоходное артиллерийское орудие, которые систематически вели огонь, мешая маневрировать передовым подразделениям ВС РФ.
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