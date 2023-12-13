Страна и люди
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Страна и люди

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В районе Клещеевки десантники «Ланцетами» уничтожили два танка и САУ

В районе Клещеевки десантники «Ланцетами» уничтожили два танка и САУ

Российские десантники ежедневно уничтожают технику украинских боевиков на Артемовском направлении. Так, в районе Клещеевки расчеты разведывательных беспилотников нашли два танка и замаскированное самоходное артиллерийское орудие, которые систематически вели огонь, мешая маневрировать передовым подразделениям ВС РФ.

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