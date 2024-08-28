В Щекине участник СВО организует спортивные занятия для детей-инвалидов

Военнослужащий 106-й дивизии, отец многодетной семьи из города Щекино, в которой воспитывают двоих детей-инвалидов, посетил личный прием граждан, который провел временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.
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