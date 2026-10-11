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Развод после 40 лет брака: Араз Агаларов женился на 27-летней Алене Ивановой

Развод после 40 лет брака: Араз Агаларов женился на 27-летней Алене Ивановой

70-летний Араз Агаларов, чьё имя прежде всего связано с крупным бизнесом, дорогой недвижимостью и концертными площадками, весной 2026 года оказался в центре внимания совсем по другому поводу.

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