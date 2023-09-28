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В России предложили ввести новые льготы для добровольцев спецоперации

Депутаты и сенаторы от "Единой России" разработали законопроект, по которому доход добровольцев, принимающих участие в спецоперации по защите Донбасса, предложено не облагать налогом на доход физических лиц (НДФЛ).

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