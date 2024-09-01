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Дмитрий Медведев: Почему киевские неонацисты так рвутся вернуть совершенно чужой для них Донбасс?

Дмитрий Медведев: Почему киевские неонацисты так рвутся вернуть совершенно чужой для них Донбасс?

Почему киевские неонацисты так рвутся вернуть совершенно чужой для них Донбасс? Почему их отчаянно поддерживают в этом все бешеные животные, которые сегодня охраняют западный мир: от полудохлого пса Байдена до ничтожных гомункулов, стоящих у вонючего корыта в так называемой Прибалтике? Причина банальна: нужны деньги.

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