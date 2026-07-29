США покинули заседание ООН из-за спора с Францией о правах человека

Дипломаты США при ООН вышли из зала во время речи Франции на Совете Безопасности. Эксперт Павел Кошкин объясняет это разногласиями по вопросу правозащитной повестки и предвзятости верховного комиссара ООН Фолькера Тюрка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии