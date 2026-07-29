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Царьград

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США покинули заседание ООН из-за спора с Францией о правах человека

США покинули заседание ООН из-за спора с Францией о правах человека

Дипломаты США при ООН вышли из зала во время речи Франции на Совете Безопасности. Эксперт Павел Кошкин объясняет это разногласиями по вопросу правозащитной повестки и предвзятости верховного комиссара ООН Фолькера Тюрка.

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