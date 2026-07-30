Под Новосибирском заметили элитный поезд "Золотой орел" с билетами от 1 млн рублей

По Новосибирской области прошел туристический поезд премиум-класса "Золотой орел". Состав, рассчитанный в первую очередь на иностранных путешественников, следует по маршруту Владивосток — Москва с остановками в крупных городах России, а также экскурсионными программами на Байкале и других популярных туристических направлениях.