Главком ВСУ Михаил Драпатый, которого раньше называли берегущим подчинённых, после неудач на Харьковском направлении начал контратаки любой ценой.
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В тех котлах надо ФАБить квадратно -гнездовым способом! Чтобы "азовцев" не осталось вообще, ни для плена, ни для обмена. Я помню, как наши следственные группы приезжали в ДНР, туда, откуда выбивали этих фашистов, и видавшие виды судмедэксперты не выдерживали больше четырех дней - от вида подростков, прошедших пытки и изнасилоапния, и сброшенных в ямы... Понимаете ?! Там не было взрослых! Только растерзанные трупы детей... Это "азовцы" веселились с личинками сепаров.... Поэтому и говорю - только уничтожение этих мразей!!!