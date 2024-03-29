В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман перечислили 7 распространенных ошибок при измерении давления.
Так не делайте. Врачи перечислили 7 ошибок при измерении давления
Комментарии
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Владимир Терентьев
Лучше мерять лежа, ноги вытянуты ...
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15 час.
Ольга и Иван SEIFERT
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
Легонькое , но частое постукивание специальной деревянной колотушкой по шее сзади понижает кровяное давление на 15-20 пунктов... Легкий ударный массаж снимает зажимы кровотока на артериях шеи... Длина колотушки 25 см , диаметр 5 см...Сделана из ветки дерева ... Надо постукивать очень нежно.
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9 час.
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