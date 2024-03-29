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Так не делайте. Врачи перечислили 7 ошибок при измерении давления

Так не делайте. Врачи перечислили 7 ошибок при измерении давления

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман перечислили 7 распространенных ошибок при измерении давления.

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Комментарии
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Владимир Терентьев
Лучше мерять лежа, ноги вытянуты ...
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15 час.
Ольга и Иван SEIFERT
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
Легонькое  ,  но  частое  постукивание  специальной   деревянной  колотушкой  по  шее сзади  понижает  кровяное   давление  на  15-20  пунктов...  Легкий  ударный  массаж  снимает  зажимы  кровотока  на  артериях  шеи...  Длина  колотушки  25  см ,  диаметр 5  см...Сделана  из  ветки  дерева  ...  Надо  постукивать  очень  нежно.
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9 час.

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