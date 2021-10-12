Экономист Финогенова: в 2022 году больше всего вырастут социальные пенсии и пенсии по госпенсионному обеспечению

Страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению — с 1 апреля, на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера.
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