Usa Today: Рейтинг Байдена среди ключевых групп избирателей продолжает падать

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден продолжает терять поддержку в числе нескольких групп избирателей, которые играют роль ключевых в его планах на возвращение в Белый дом по итогам выборов главы государства.
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