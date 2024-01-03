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Usa Today: Рейтинг Байдена среди ключевых групп избирателей продолжает падать

Usa Today: Рейтинг Байдена среди ключевых групп избирателей продолжает падать

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден продолжает терять поддержку в числе нескольких групп избирателей, которые играют роль ключевых в его планах на возвращение в Белый дом по итогам выборов главы государства.

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