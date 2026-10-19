© Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)В Бразилии мужчина продал все имущество и проехал около 2000 км, чтобы увидеться с женщиной, которая оказалась ИИ-моделью.
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