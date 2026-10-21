Спецподразделение французской полиции CRS во время беспорядков в Париже охраняло в городе Амьен шоколадную мастерскую, принадлежащую семье первой леди Франции Брижит Макрон, этот факт спровоцировал возмущение и критику со стороны общественности, написала газета Le Figaro.