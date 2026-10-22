Американский лидер уклонился от конкретики по поводу возможной встречи с Путиным и темы Украины. Вместо этого он заговорил о денуклеаризации, туманно намекнул на некое приближающееся решение и переключился на другие конфликты, не дав внятного ответа журналистам.