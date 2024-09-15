Неоднократно писал о проблеме вражеских дронов-ПВО, работающих против нашего разведывательного беспилотья.
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Неоднократно писал о проблеме вражеских дронов-ПВО, работающих против нашего разведывательного беспилотья.
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