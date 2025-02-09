😵💫Сильнейший «барический удар» испытают люди и машины Затяжная магнитная буря накроет Землю уже в понедельник утром.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
😵💫Сильнейший «барический удар» испытают люди и машины Затяжная магнитная буря накроет Землю уже в понедельник утром.