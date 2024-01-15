25 перемог Украины

Трофейный опус захваченный в Артемовске. Перемоги одна краше другой.Среди побед - разгром Александра Македонского, разрушение Римской Империи, развал Монгольской Империи и другие не менее великие перемоги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии