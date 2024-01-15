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25 перемог Украины

25 перемог Украины

Трофейный опус захваченный в Артемовске. Перемоги одна краше другой.Среди побед - разгром Александра Македонского, разрушение Римской Империи, развал Монгольской Империи и другие не менее великие перемоги.

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