Ростовский ФСИН отрицает увольнения в СИЗО из-за захвата заложников

В ростовском УФСИН опровергли информацию об увольнениях в СИЗО после захвата заложников. По данным издания «Подъём», хотя с некоторыми работниками были действительно расторгнуты контракты, это не было связано с событиями, произошедшими 16 июня.
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