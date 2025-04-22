Как казанский самолет По-2 стал одним из символов победы над фашизмом

Для гитлеровцев легкий ночной бомбардировщик был страшнее артиллерии В годы Великой Отечественной войны Казанский вертолетный завод дал фронту каждый десятый боевой самолет, а каждая вторая бомба была сброшена на врага с По-2.
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