Куда нас трансформируют? Глава Рособрнадзора анонсировал изменения в отборе в сузы и привлечение нейросети к проверке ЕГЭ Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями сообщил, что в скором времени модель перехода в 10-й класс в школах и поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО) изменится.