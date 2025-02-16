В Германии захотели установить хорошие отношения с Россией

Анатолий Рябенко

Сотни лет с немцами попытки установить хорошие отношения заканчивались кровавой войной, из которых в последней ВОВ немцы убили русских 27 миллионов человек и пол страны разрушили. Им веры нет и не будет. Это вечные враги, с которыми никогда "договориться" не удастся обязательно обманут.