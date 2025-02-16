Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алис Вайдель заявила, что партия стремится установить очень хорошие отношения с Россией.
В Германии захотели установить хорошие отношения с Россией
Комментарии
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владимир рябченко
Да уж... убытки, как и прибыль, в отношениях - элементарное математическое действие...
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12 час.
Анатолий Рябенко
Сотни лет с немцами попытки установить хорошие отношения заканчивались кровавой войной, из которых в последней ВОВ немцы убили русских 27 миллионов человек и пол страны разрушили. Им веры нет и не будет. Это вечные враги, с которыми никогда "договориться" не удастся обязательно обманут.
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10 час.
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