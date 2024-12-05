В центре Петербурга пассажир такси открыл стрельбу из аэрозольного пистолета

ЧП случилось вечером 3 декабря Полиция Петербурга задержала пассажира такси, устроившего разборки со стрельбой из аэрозольного пистолета в центре города, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
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