Дисквалификация Царукяна может быть завершена досрочно в сентябре

Дисквалификация российского бойца UFC Армана Царукяна может быть завершена досрочно в сентябре. По информации ТАСС, спортсмен в августе запишет видео против буллинга, после чего отстранение должно быть отменено.
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