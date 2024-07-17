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Дисквалификация Царукяна может быть завершена досрочно в сентябре

Дисквалификация Царукяна может быть завершена досрочно в сентябре

Дисквалификация российского бойца UFC Армана Царукяна может быть завершена досрочно в сентябре. По информации ТАСС, спортсмен в августе запишет видео против буллинга, после чего отстранение должно быть отменено.

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