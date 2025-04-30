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Закон, порядок, государство

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В Хакасии полицейские изъяли из оборота крупную партию немаркированных никотиносодержащих изделий

В Хакасии полицейские изъяли из оборота крупную партию немаркированных никотиносодержащих изделий

«Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Хакасия совместно с коллегами из УМВД России по г. Абакану задержаны семеро участников организованной группы.

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